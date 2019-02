München

Die Faschingsgesellschaft Narrhalla darf in diesem Jahr nicht an dem schwulen Rosenmontagsball in München teilnehmen. Sie wurde von den Veranstaltern ausgeladen, weil sie ihren Karl-Valentin-Orden in diesem Jahr an den umstrittenen österreichischen Musiker Andreas Gabalier (34/„Hulapalu“) verleihen will.

„Der Sänger Andreas Gabalier hatte sich in der Vergangenheit wiederholt homophob geäußert. Die Veranstaltenden des Schwulen Faschingsballs am Rosenmontag wollen diese Haltung nicht auch noch belohnen und ziehen Konsequenzen“, teilte das Münchner Schwulenzentrum Sub mit. Zuvor hatte die „Abendzeitung“ über die Ausladung berichtet.

Gabalier soll an diesem Samstag mit dem seit 1973 verliehenen Orden ausgezeichnet werden, der an den legendären Humoristen Karl Valentin (1882-1948) erinnert. Dagegen gibt es Widerstand. Gabaliers gesellschaftspolitische Haltung sei rechtspopulistisch, eindeutig homophob und frauenfeindlich, kritisierte beispielsweise die Direktorin des Valentin-Karlstadt-Musäums, Sabine Rinberger, die Entscheidung. „Hulapalu hat nichts mit Karl Valentin zu tun!“

Gabalier lässt sich nichts „kaputt reden“

Gabalier zeigte sich davon unbeeindruckt. „Von ein paar Neidern lasse ich mir meine Erfolgsgeschichte nicht kaputt reden“, hatte er vor einigen Tagen der „Bild“-Zeitung erklärt. „Ich bin wohl einigen zu bodenständig, aber das werde ich ganz sicher nicht für diese Leute ändern.“ Auch Alt-Rock’n’-Roller Peter Kraus verteidigt den Sänger. „Ich kenne Andreas als einen netten, höflichen und respektvollen Kollegen“, sagte der 79-Jährige dem Blatt.

Kraus soll den Orden im Rahmen des Faschingsball der Narrhalla an Gabalier überreichen.

Die Narrhalla verleiht den Karl-Valentin-Orden seit 1973. Ordensträger sind unter anderem Hape Kerkeling, Senta Berger, Helmut Dietl, Michael „Bully“ Herbig, Loriot und der frühere Papst Benedikt XVI., als er noch Erzbischof von München und Freising war.

Weiterlesen:

„Homophob und frauenfeindlich“: Wirbel um Karl-Valentin-Orden für Andreas Gabalier

Von RND/dpa