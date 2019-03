London

Königin Elizabeth II. hat ihren ersten Beitrag bei Instagram gepostet: Mit einem Tablet sendete die 92-jährige Monarchin am Donnerstag ein Bild von ihrem Besuch im Londoner Wissenschaftsmuseum auf dem Konto der Royals bei der Fotoplattform unter den sozialen Medien. Damit unterstützte sie die Sommerausstellung des Science-Museums.

Sie postete ein Foto von einem Brief, den der Erfinder und Mathematiker Charles Babbage im 19. Jahrhundert an Königin Victoria und Prinz Albert schrieb. „In dem Brief berichtete Babbage Königin Victoria von seiner Erfindung, der Analytical Engine, auf der die ersten Computerprogramme von Ada Lovelace erstellt wurden, der Tochter von Lord Byron“, erklärte die Monarchin.

Der königliche Instagram-Account wurde 2013 gestartet und hat 4,6 Millionen Follower.

Von RND/dpa