Der umstrittene US-Musiker R. Kelly hat nach Kritik von Twitter-Nutzern einen Post zur Ankündigung seiner geplanten Tour gelöscht. In dem Tweet vom Dienstag war der Sänger auf einem Foto zu sehen, dazu stand „Ich sehe euch alle bald“ und „King des R&B“. Auftreten will er in Australien, Neuseeland und Sri Lanka. Ein australischer Abgeordneter hatte das Einwanderungsministerium seines Landes allerdings aufgefordert, R. Kelly gegebenenfalls ein Visum zu verweigern.

Fans werden aufgefordert, keine Tickets zu kaufen

Twitter-Nutzer forderten die Fans des Sängers auf, keine Tickets zu kaufen. Sie verwiesen auf die Ironie daran, dass R. Kelly auf eine internationale Tour gehe statt im Gefängnis zu sitzen. Er steht erneut wegen Vorwürfen des sexuellen Missbrauchs von Frauen und Mädchen in der Kritik. Vorherige Fälle sind außergerichtlich geklärt worden. 2008 wurde er in einem Verfahren wegen Kinderpornografie frei gesprochen.

Einreiseverweigerung wegen „charakterlicher Bedenken“

Der australische Politiker Shayne Neumann hatte den Minister für Einwanderung aufgefordert, seine Befugnis zu nutzen, Visa zu verweigern oder zurückzuziehen, falls der Verdacht bestehe, dass ein Nicht-Bürger den Charaktertest nicht bestehe oder ein Risiko für die Allgemeinheit darstelle. In der Vergangenheit hat Australien mehreren Ausländern wegen charakterlichen Bedenken die Einreise verweigert – darunter etwa dem umstrittenen R&B-Sänger Chris Brown und der Whistleblowerin Chelsea Manning.

Nun soll er in Neu-Ulm auftreten

Und auch in Deutschland ist der Sänger offenbar kein gern gesehener Gast: Zunächst war für den 12. April ein Auftritt in Ludwigsburg geplant, der dann nach Angaben der Stadt aufgrund der hohen Nachfrage nach Sindelfingen verlegt wurde. Wenig später entschieden sich die dortigen Verantwortlichen für eine Absage. Jetzt soll das Konzert in Neu-Ulm stattfinden, wie ein Sprecher auf Anfrage von „ Spiegel online“ bestätigte.

Von dpa/RND