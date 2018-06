Berlin

Der Einsatz im Berliner Dom am vergangenen Sonntag hat ein Nachspiel für die beteiligten Polizisten. Aus Sicherheitskreisen wurde nun bekannt, dass der Mann, der im Dom mit einem Messer herumfuchtelte und von Beamten überwältigt wurde, an Hepatitis C und dem HI-Virus erkrankt sein soll.

Polizisten, die beim Einsatz mit dem 53-Jährigen in Kontakt gekommen waren, sei deshalb aus Fürsorgepflicht nahegelegt worden, sich medizinisch untersuchen zu lassen, sagte ein Sprecher. Zuvor hatte die „Berliner Morgenpost“ berichtet. Der Angeschossene lag auch noch am Mittwoch im künstlichen Koma.

Am Sonntag hatte der Österreicher mit einem Messer in der Hand im Dom randaliert. Zwei Polizisten versuchten, ihn zu beruhigen und forderten ihn auf, das Messer fallen zulassen. Einer der Polizisten schoss schließlich auf den 53-Jährigen und verletzte dabei auch seinen Kollegen.

Von dpa/RND