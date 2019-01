Dortmund

Ausgerechnet Mario Götze hat dem Rapper Farid Bang einen Wettgewinn beschert. Der bekennende Fan von Borussia Dortmund setzte am Samstag 100 Euro darauf, dass BVB-Star Götze gegen Hannover 96 ein Tor schießt – und kassierte dadurch am Ende 242,25 Euro. Den Wettschein postete der Rapper bei Instagram.

Ausgerechnet Götze, denn noch vor ein paar Tagen hatte der Rapper deutliche Worte über den deutschen Nationalspieler verloren: „Ich bin großer Borussia-Dortmund-Fan, aber wie die meisten Borussia-Dortmund-Fans bin ich kein Mario-Götze-Fan“, kritisierte er in seiner Instagram-Story. Und weiter: „Mit Mario Götze und dem BVB verhält es sich in etwa so wie mit der Gurke beim Cheeseburger: Sie ist dabei, aber keiner will sie haben.“

Grund zum Jubeln: BVB-Star Mario Götze (r.). Quelle: imago/Uwe Kraft

Einen Tag später ruderte Farid Bang zumindest etwas zurück, sagte über Mario Götze: „Ich wünsche ihm nur Gutes. Ich bin einfach kein Fan von ihm. Vielleicht überzeugt er mich noch über die Jahre.“ Mit seinem Tor am Samstag dürfte der BVB-Star einen Schritt in die richtige Richtung gemacht haben...

Von RND/seb