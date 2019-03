Los Angeles

Rapperin Cardi B ist nach umstrittenen Einblicken in ihre kriminelle Vergangenheit als Stripperin in Erklärungsnot. Sie habe damals „sehr begrenzte Optionen“ gehabt und alles tun müssen, um zu „überleben“, schrieb die 26-jährige Grammygewinnerin am Dienstag auf der Foto- und Videoplattform Instagram.

Cardi B steht im Shitstom, seit ein nach ihren Angaben drei Jahre altes Video im Internet auftauchte, in dem sie zugibt, früher als Stripperin Männer in Hotelzimmern betäubt und ausgeraubt zu haben.

Einige Nutzer sozialer Medien kritisierten ihre Beichte mit dem Hashtag #SurvivingCardiB – in Anlehnung an die Dokumentation „Surviving R. Kelly“, die Missbrauchsvorwürfe gegen den R&B-Star thematisiert. Mit ihren Einlassungen habe sie ihre Aktionen nicht verherrlichen wollen, schrieb Cardi B weiter. Doch habe sie damals das Gefühl gehabt, dass ihre Beichte nötig sei. Die im Video erwähnten Männer seien ihre Ex-Liebhaber und „bei Bewusstsein und willig“ gewesen.

Von RND/AP