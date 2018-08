Hamburg

In einem Schwimmbad im Hamburger Stadtteil Wilstorf ist am Donnerstagabend vermutlich Reizgas versprüht worden. Mehrere Besucher klagten im Bereich der Umkleiden über ein Brennen im Mund- und Nasenbereich, teile die Feuerwehr mit. Sechs Menschen wurden daraufhin mit leichten Verletzungen in ein Krankenhaus gebracht.

Als die Feuerwehr eintraf, konnte sie keine reizenden oder giftigen Stoffe mehr messen. Der Bereich wurde anschließend gelüftet und danach wieder freigegeben. Die Feuerwehr geht davon aus, dass Unbekannte Pfefferspray in den Umkleiden versprüht haben. Insgesamt waren 18 Rettungskräfte der Feuerwehr und des Deutschen Roten Kreuzes im Einsatz.

Von RND/dpa