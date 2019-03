New York

Joy Buckley aus New York kann sich nicht nur über ihre neugeborene Tochter Harper freuen – sie ist jetzt auch Rekordhalterin: Buckley hat das schwerste Baby geboren, das in dem Krankenhaus in Elmira im US-Bundesstaat New York jemals zur Welt kam. Mit gut sieben Kilo bringt die kleine Dame ein stattliches Gewicht auf die Waage.

Sie habe gewusst, dass ihre Tochter groß werden würde, sagte Buckley der „Washington Post“. Doch dass sie so groß und schwer sei, habe sie und ihren Mann überrascht.

In den Wochen vor der Entbindung litt die New Yorkerin unter den Begleiterscheinungen des Gewichts in ihrem Bauch. Es fiel ihr schwer zu atmen, ihre Blase wurde gequetscht, in den Magen passten nur noch kleine Mahlzeiten. Zwei Wochen vor dem errechneten Termin habe sich ihr Arzt dann entschieden, dass Kind zu holen.

Mit einem geplanten Kaiserschnitt kam Harper, die doppelt so schwer wie die meisten Neugeborenen ist, auf die Welt. „Ich hatte das Gefühl, als wäre ich von zwei Sattelzugmaschinen gleichzeitig angefahren worden“, sagte Buckley der „ New York Post“. „Es war ziemlich heftig. Sie ist unter meinem Brustkorb steckengeblieben“, erinnert sich Buckley in der „NYP“.

Harper musste auf der Intensivastation für Neugeborene des Krankenhauses behandelt werden. Doch die Ärzte zeigten sich zuversichtlich, dass der Wonneproppen das Krankenhaus bald verlassen kann.

