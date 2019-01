Köln

Sängerin Sarah Lombardi (26) hält sich im Alltag für „nicht so ein Schickimicki-Mädchen“. „Man braucht sich nur meine Fingernägel anzugucken, dann weiß man, was ich meine – ganz einfach“, sagte sie am Freitag in Köln. „Ich bin eigentlich in meinem Alltag eher so der Bauer“, sagte sie.

Die vergangenen Monate hat die ehemalige „Deutschland sucht den Superstar“-Kandidatin mit Eistanz-Training verbracht. Der Grund: Am Sonntag geht sie bei der neuen Sat.1-Promishow „Dancing on Ice“ ins Rennen.

Eistanz habe sie gerade deshalb begeistert, weil er so anders als ihr Alltag sei, sagte Lombardi. „Auf dem Eis ist man halt wie so ein schöner Schwan.“

Von RND/dpa