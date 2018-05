Hannover

Eigentlich will Vanessa Münstermann ihre Tochter aus der Öffentlichkeit heraushalten. Doch zu groß ist die Freude über die Geburt – und die Unterstützung, die sie in den vergangenen Jahren bekommen hat. Also zeigt die junge Frau aus Hannover am Montag ihr Mutterglück.

Nach der Säure-Attacke ihres Ex-Freundes hat Münstermann sich schnell aus der Opferrolle gekämpft. Sie gründete einen Verein, der anderen Gewaltopfern Mut machen will. Neben der Arbeit für ihren Verein „Ausgezeichnet“ hat sie jetzt eine neue große Lebensaufgabe: Am Donnerstag ist die 29-Jährige in Hannover zum ersten Mal Mutter geworden.

So stand der Dinge : Anfang 7 Monat , 700 Gramm das Mäuschen und ich werde immer runder . Gepostet von We Love Vanessa am Donnerstag, 22. Februar 2018

„Nachdem mir aber so viele Menschen Glück gewünscht und Mut gemacht haben, möchte ich zumindest dieses eine Mal eine Botschaft senden“, erklärte Münstermann. „Danke an alle, die mir Mut gemacht haben.“

Münstermann überlebte im Februar 2016 den Säure-Angriff ihres Ex-Freundes – seither ist ihre linke Gesichtshälfte zerstört, die junge Frau verlor ein Auge und ein Ohr. Doch die Kosmetikerin versteckt sich nicht. 2017 gründete sie ihren Verein, um Menschen in ähnlicher Lage zu helfen. Die Tat hat ihr Leben verändert. „Aber auch die Geburt meines Mädchens zeigt: Es geht immer weiter, auch nach einem schlimmen Schicksalsschlag“, sagte Münstermann.

Zur Galerie Vor einem Jahr wurde Vanessa Münstermann von ihrem Ex-Freund mit Schwefelsäure verätzt. Aber sie versteckt sich nicht, sondern will anderen Entstellten Mut machen. Ihre Geschichte in Bildern.

Das Baby wog bei der Geburt 4005 Gramm und ist 54 Zentimeter groß. Der Vater ist die Jugendliebe von Vanessa. Nach dem Anschlag meldete sich der Mechatroniker bei ihr und beide verliebten sich neu in einander. Ihr Ex-Freund sitzt wegen der Säure-Attacke eine zwölfjährige Haftstrafe ab. Die 29-Jährige hat den Mann außerdem auf Schmerzensgeld verklagt.

