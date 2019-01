Schönberg

Nach dem tödlichen Schuss auf eine Frau beim Silvesterfeuerwerk in Schönberg bei Kiel und einem Appell des Bürgermeisters hoffen die Ermittler auf eine heiße Spur. „Es gibt in dem Fall täglich diverse Hinweise“, sagte Polizeisprecher Matthias Felsch am Mittwoch. Mehr Resonanz wünscht sich die Polizei dagegen in dem Portal, auf dem Videos aus der Tatnacht unter dem Stichwort „ Silvester Schönberg“ hochgeladen werden können. Am Dienstag hatte die Staatsanwaltschaft eine Belohnung von 3000 Euro für Hinweise ausgelobt, die zur Ergreifung des Täters führen.

Die Kieler Staatsanwaltschaft geht weiter von einem Tötungsdelikt aus, die rechtliche Einordnung des Geschehens erfolgt erst später. „Es kann sich bei dem Fall um eine fahrlässige Tötung gehandelt haben, beispielsweise durch einen Unfall, aber auch um einen Mord“, sagte der Kieler Oberstaatsanwalt Axel Bieler der dpa. „Wir haben aber keinen Hinweis gefunden, der eindeutig für Mord spricht.“

Schütze soll sich bei der Polizei melden

Zuvor hatte Schönbergs Bürgermeister Peter Kokocinski ( SPD) an den Schützen appelliert, sich bei der Polizei zu melden. „Es wäre für die betroffene Familie, aber auch für alle Menschen im Ort wichtig zu erfahren, was wirklich passiert ist“, sagte Kokocinski. Er gehe von einem Unfall aus und vermute, „dass jemand im Übermut mit einer Schusswaffe hantiert hat.“

Für die Staatsanwaltschaft steht fest, dass auf die 39-Jährige geschossen wurde. Dies hatte die ballistische Untersuchung der Metallsplitter ergeben, die im Kopf der Frau gefunden worden waren. Polizei und Staatsanwaltschaft machten bisher keine Angaben dazu, welche Waffe und Munition für die Tat in Frage kommen.

Die Frau wollte zu Silvester mit ihrem Mann vor der Tür das Feuerwerk genießen. Nach wenigen Minuten brach die Mutter von drei kleinen Kindern tödlich getroffen zusammen.

