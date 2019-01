Köln

In der Kölner Innenstadt sind am Freitag Schüsse gefallen. Anschließend seien die Beteiligten geflüchtet, teils zu Fuß, teilte die Polizei mit. Ein Mann und eine Frau seien in einem schwarzen Wagen weggefahren.

In der Nähe des Tatorts in einer Seitenstraße nahe dem Hauptbahnhof wurde ein mutmaßlicher Beteiligter mit einer scharfen Schusswaffe festgenommen. Spezialeinheiten durchsuchten ein Haus, in dem sich aber keine weiteren Beteiligten aufhielten.

Der Hintergrund des Ganzen war nach Polizei-Angaben noch unklar, doch gebe es eine Verbindung zum Rocker-Milieu. Nähere Informationen gab es am Freitagnachmittag nicht.

