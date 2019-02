Stockholm

Ein 26 Jahre alter Verdächtiger ist im Fall der gestohlenen Kronjuwelen in Schweden wieder auf freien Fuß gesetzt worden. Es gebe keine ausreichenden Beweise, die eine weitere Untersuchungshaft rechtfertigten, teilte das Bezirksgericht in Eskilstuna am Dienstag der Deutschen Presse-Agentur mit. Staatsanwältin Deeva Revgun wollte gegen den Gerichtsbeschluss vorgehen.

Gegen einen Verdächtigen läuft schon der Prozess

Der 26-Jährige war am Samstag wegen des Verdachts festgenommen worden, an dem Diebstahl der Kronjuwelen aus dem Dom zu Strängnäs bei Stockholm beteiligt gewesen zu sein. Ein anderer Mann sitzt weiter in Untersuchungshaft, gegen einen dritten läuft bereits ein Prozess.

Die Kronjuwelen – Krone und Reichsapfel des 1611 gestorbenen Königs Karl IX. von Schweden sowie die Krone seiner 1625 gestorbenen Frau, Königin Christine von Holstein-Gottorf – waren Ende Juli 2018 aus dem Dom entwendet worden. Sie haben einen Schätzwert von umgerechnet mehr als sechs Millionen Euro. Am Dienstag vor einer Woche waren sie wieder aufgetaucht.

