Schweinfurt

Zwei Männer haben sich mit ihren Luxuswagen in Schweinfurt am helllichten Tag mutmaßlich ein verbotenes Autorennen geliefert. Dabei sind mehrere Menschen verletzt worden, wie die Polizei am Freitag mitteilte. Die Ermittler verwiesen auf Zeugenaussagen, nach denen die Fahrer am Donnerstagnachmittag um 14.45 Uhr mit „extrem lauten Auspuff- und Motorgeräuschen“ und einem „wahnwitzigen Tempo“ durch die Niederwerrner Straße gerast sind.

Einer der Fahrer krachte in den Gegenverkehr

Einer der beiden Fahrer, ein 28-Jähriger, verlor schließlich die Kontrolle über seinen Wagen, krachte in den an einer Ampel wartenden Gegenverkehr und löste einen Serienunfall mit drei weiteren Autos aus.

Ein 64-jähriger Mann wurde schwer verletzt in ein Krankenhaus gebracht. Er war in seinem Auto eingeklemmt und musste von den Einsatzkräften aus seinem Fahrzeug geschnitten werden. Der Unfallverursacher sowie zwei Frauen wurden leicht verletzt. Der Schaden beträgt nach ersten Schätzungen bis zu 50 000 Euro. Gegen den 28-Jährigen wird wegen der Teilnahme an einem verbotenen Straßenrennen und Straßenverkehrsgefährdung ermittelt. Der zweite an dem Rennen beteiligte Fahrer flüchtete.

Von RND/dpa