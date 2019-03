Mainz

Überraschung am Rosenmontag: An dem närrischen Feiertag ist in Mainz Berichten zufolge ein seltenes, weißes Kamelbaby geboren worden. Das Tier gehört zu einem Zirkus, der derzeit in der rheinland-pfälzischen Hauptstadt gastiert.

Das kleine Kamel, ein Hengst, sei ein richtiger Hingucker, sagte Bianca Frank, die Direktorin des aus Schwerin stammenden „Circus Barus“, am Mittwoch. Die Fellfarbe sei überraschend gewesen - auch wenn die Mutter ebenfalls hell sei. Nun wird ein Name für den Kleinen gesucht. Er soll bei einer Vorstellung am Samstag, den 9. März präsentiert und „getauft“ werden. Zuvor hatten mehrere Medien darüber berichtet.

Von RND/dpa