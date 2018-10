Neu Delhi

Sieben Elefanten haben auf der Suche nach Nahrung im Osten von Indien lose hängende Elektrokabel berührt. Dadurch seien sie am Samstag ums Leben gekommen, berichtete der Wildhüter Jitendranath Dass.

Sie hätten zu einer Herde von etwa 15 Elefanten gehört, die in die Nähe des Dorfs Kamalanga im Staat Orissa gekommen seien. Dorfbewohner hätten die Kadaver entdeckt und die Waldhüter informiert, berichtete die Agentur PTI.

Da sich in der Region immer mehr Menschen in Waldgebieten niederlassen, kommen die Elefanten oft in Dörfer und Städte. Im Nachbarstaat Assam leben mehrere Tausend wilde Indische Elefanten, doch da ihr natürlicher Lebensraum zunehmend zerstört wird und wegen Wilderei gelten die Tiere als bedroht.

Von RND/AP