Lawrence

Ein privater US-Sammler verkauft auf der Auktionsplattform Ebay Skelett-Teile eines Baby-Tyrannosaurus - und bekommt dafür viel Kritik von Wissenschaftlern. Alan Leon Detrich verlangt für die Knochen des einst rund 4,80 Meter großen Tieres mit 50 Zentimeter großem Schädel 2,95 Millionen Dollar (2,62 Millionen Euro). Die Auktion wurde bereits Ende Februar in die Plattform gestellt. Auch ein Enddatum des Verkaufs war nicht vorgesehen.

„Fossilien von Wirbeltieren sind so selten, dass die meisten von ihnen auf einzigartige Art zu unserem Wissen über die Geschichte des Lebens beitragen“, erklärte die Gesellschaft für Wirbeltier-Paläontologie (Society of Vertebrate Paleontology) in Bethesda ( USA) in einem offenen Brief. „Jedes Fossil, das aus der Öffentlichkeit verschwindet, ist Teil einer jetzt schon zerstreuten Geschichte, die wir nie im Gesamtbild rekonstruieren können.“

Das Fossil wurde nach Angaben des Fachmagazins „Science“ 2013 auf einem Privatgrundstück im Bundesstaat Montana entdeckt. Es war seit rund einem Jahr als Leihgabe im Naturkundemuseum der University of Kansas in Lawrence ( USA) ausgestellt. Auf Twitter stellte das Museum klar, keine Verbindung zum aktuellen Verkauf zu haben. In Deutschland berichtete zunächst „ Spiegel Online“ über den Fall.

Von RND/dpa