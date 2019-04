Neu-Dehli

Der Dalai Lama liegt mit einer Infektion in der Brust in einem Krankenhaus in der indischen Hauptstadt Neu-Delhi. Es gehe dem 83-Jährigen aber schon wieder viel besser, sagte Sprecher Tenzin Taklha am Mittwoch.

Das geistliche Oberhaupt der Tibeter war für Arzttermine von der indischen Stadt Dharamsala nach Neu-Delhi geflogen und am Dienstag ins Krankenhaus gekommen. Er bekomme Medikamente und werde wahrscheinlich noch einen oder zwei Tage im Krankenhaus bleiben, so der Sprecher.

Der Dalai Lama verbringt mehrere Monate im Jahr auf Reisen, um den Buddhismus zu lehren und für die Freiheit der Tibeter zu kämpfen. Nach Indien floh er 1959 nach einem gescheiterten Aufstand gegen die chinesische Herrschaft.

Von RND/AP