Kaum ein Comeback wurde wohl so sehr her gesehnt wie das der Spice Girls. Im Mai gehen nun die noch übrig geblieben vier Bandmitglieder (ohne Victoria Beckham) auf Tournee, doch nicht jede soll das so gelassen hinnehmen, wie die britische „The Sun“ berichtet. Geri Horner (Früher Halliwell, 46) soll große Angst haben, sich zu blamieren. Laut der Zeitung soll die Britin extra einen Gesangscoach engagiert haben, damit sie sich nicht bei der Tour, die insgesamt 13 Termine beinhaltet, nicht blamiert. „Geri ist sehr fokussiert darauf sicherzugehen, dass sie den Anforderungen entspricht, wenn die Mädchen wieder zusammenkommen – sie möchte nicht erniedrigt werden, also hat sie einen Gesangscoach engagiert“, zitiert „The Sun“ aus ihrem Umfeld.

Vielleicht ist aber auch diese Nachricht nur Teil ihrer Vorab-PR. Denn erst vor wenigen Tagen sprachen Mel B und Geri Halliwell über einen One-Night-Stand, den sie zu Band-Zeiten in den 90er Jahren gehabt haben sollen. Nötig haben sie die Werbung eigentlich nicht: Die Tour war nach 38 Sekunden ausverkauft.

Von RND