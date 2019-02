Stadland

Anfang Februar sind zwei Menschen im Emsland lebensgefährlich verletzt worden, als ein Auto in eine Boßelgruppe im Emsland gefahren war, weil diese in der Dunkelheit kaum zu erkennen waren. Eine Woche später hat es in Stadland (Kreis Wesermarsch) einen ähnlichen Unfall gegeben: Sonnabendabend ist gegen 18 Uhr ein Auto auf einem Weg in die Teilnehmer einer sogenannten Grünkohltour gefahren. Ein 47 Jahre alter Mann wurde dabei schwer verletzt, eine 40-Jährige leicht. Nach Angaben der Polizei war die Gruppe unbeleuchtet unterwegs.

Ein Kriseninterventionsteam des Landkreises Wesermarsch kümmerte sich um die Teilnehmer der Gruppe. Die Straße musste für eine Stunde gesperrt werden.

Polizei verschenkt Warnwesten für Grünkohltouren

Nach dem Unfall im Emsland hatte die Polizei in Westerstede (Kreis Ammerland) reagiert und 2000 Warnwesten für die Teilnehmer von Grünkohltouren verschenkt. Damit sollen sie auf den unbeleuchteten Wegen besser zu sehen sein.

Von RND/sbü