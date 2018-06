Döbeln

Von neuerlichen Unwettern über Sachsen war am Freitagnachmittag vor allem Mittel- und Ostsachsen betroffen. Auf der Autobahn 14 hatte ein schweres Gewitter zwischen Nossen-Nord und Döbeln-Nord für Überflutungen und Schlamm auf der Fahrbahn der A14 gesorgt. In Höhe der Raststätte Hansens Holz war die Fahrbahn auf mehreren hundert Metern unpassierbar, dort war eine Senke vollgelaufen.

Auf zwischenzeitlich mehr als 17 Kilometern staute sich der Verkehr in Richtung Dresden. Der Rückstau reichte bis Leisnig. In der Gegenrichtung waren es etwa 12 Kilometer Rückstau bis auf die A4.

A14 bei Hansens Holz zwischen Nossen und Döbeln (Sachsen)

Gegen 22 Uhr teilte die Polizei mit, dass die linke Fahrspur in Richtung Leipzig wieder befahrbar ist. Wie lange es dauert, bis die komplette Autobahn wieder passierbar ist, war aber noch unklar.

Der komplette Löschzug der Freiwilligen Feuerwehr Döbeln rückte in den Abendstunden auf die Autobahn aus. „Das wird eine lange Nacht“, so Einsatzleiter Heiko Hentzschel.

Wer dagegen von der Autobahn in Döbeln-Ost abfahren und in Richtung Nossen auf der ehemaligen Bundesstraße 175 weiterfahren wollte, wurde vor dem überschwemmten Choren gestoppt und in Richtung Ostrau umgeleitet.

