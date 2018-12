Stockholm

Mehr als 300 Hunde und sechs Katzen werden den Silvesterabend in einem Flughafenhotel in Stockholm verbringen, um der Knallerei mit Feuerwerk zu entgehen. Das Clarion Hotel Arlanda biete den Service für den „zufriedenen Hund“ seit 2013 an, sagte Hotelchefin Pernilla Johansson der Tageszeitung „ Upsala Nya Tidning“.

Die Idee sei entstanden, als ein Mann über Silvester 2012 mit seinem Hund eingecheckt habe. Inzwischen reserviert das Hotel zum Jahreswechsel mehrere Stockwerke für Hundebesitzer und ihre Vierbeiner. Am Flughafen Arlanda gibt es ein Feuerwerksverbot.

Zimmerservice für Tiere und Halter

In das Hotelrestaurant dürfen die Tiere allerdings nicht. Wer zusammen mit seinem Vierbeiner eine Mahlzeit einnehmen wolle, könne aber den Zimmerservice nutzen, hieß es.

