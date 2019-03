Berlin

Ein Streit in einer Kleingartenkolonie in Berlin-Hohenschönhausen hat einen Einsatz des Spezialeinsatzkommandos (SEK) ausgelöst. Ersten Erkenntnissen zufolge soll während der Auseinandersetzung zwischen zwei Personen in einer Gartenlaube eine Waffe gezogen worden sein, wie die Polizei am Mittwochmorgen mitteilte. Nähere Informationen sowie die Hintergründe des Streits sind noch nicht bekannt.

Wie die „B.Z.“ am Morgen berichtete, soll sich das SEK mit Hilfe einer Kettensäge Zugang zu der Laube verschafft haben. Die Polizei konnte dazu noch keine Angaben machen.

Von RND/dpa