Köln/Düsseldorf

Sturmtief „Bennet“ bereitet den Karnevalisten im Rheinland Sorgen: Nach einer stürmischen Nacht rechnet der Deutsche Wetterdienst erst am Montagnachmittag mit einer spürbaren Beruhigung der Wetterlage. Etliche Umzüge mussten verschoben werden.

Im Kölner Rosenmontagszug fahren trotz Sturmböen alle großen Motivwagen mit. Das habe das Festkomitee Kölner Karneval am Montagmorgen entschieden, sagte Sprecherin Tanja Holthaus der Deutschen Presse-Agentur. Der Zug startet um 10.00 Uhr. Bereits am Wochenende hatten die Kölner allerdings beschlossen, diesmal auf tragbare Großfiguren, Fahnen, Schilder, Pferde und Kutschen im Zug zu verzichten. Der Kölner Rosenmontagszug ist der größte in Deutschland.

Düsseldorf verschiebt Rosenmontagszug auf 13.30 Uhr

In Düsseldorf startet der Rosenmontagszug sturmbedingt mit 90-minütiger Verspätung um 13.30 Uhr statt um 12 Uhr. Es deute momentan alles darauf hin, dass das Sturmtief Bennet zu diesem Zeitpunkt über Düsseldorf hinweggezogen sein werde, teilte das Comiteé Düsseldorfer Carneval (CC) am Montag mit. Besucher sollten sich sicherheitshalber besser nicht vor 13 Uhr entlang der Zugstrecke einfinden.

Bottrop sagt Rosenmontagsumzug ab, andere starten später

In mehreren Städten starten die Züge am Montag mit mehreren Stunden Verspätung. Bottrop im Ruhrgebiet hat seinen Karnevalszug sogar ganz abgesagt. „Das ist natürlich für die vielen Engagierten schwer zu verdauen, die Herzblut und Engagement in die Jubiläumsdarstellung, aber auch in die sonstigen guten Ideen aller Karnevalsgruppen für den Rosenmontagszug gesteckt haben“, sagte Bottrops Oberbürgermeister Bernd Tischler. Die Gefahr durch den Sturm sei aber zu groß.

In Duisburg startet der Zug um zwei Stunden verspätet um 15.11 Uhr. In Ratingen bei Düsseldorf wurde der Zug um fünf Stunden verschoben und startet nun erst um 15.11 Uhr. Im rheinland-pfälzischen Koblenz startet der Zug erst um 14.11 Uhr statt um 12.11 Uhr. Aachen will eine Stunde später um 12.11 Uhr starten. Münster verschiebt um zwei Stunden auf 14.11 Uhr. Überall haben die Veranstalter aber bis zuletzt die aktuellen Wetterprognosen im Blick, um zu entscheiden, ob der Zug womöglich sogar ganz abgesagt werden muss.

Von RND/dpa