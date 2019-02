Chicago

US-Schauspieler Jussie Smollett wird wegen laufender Polizeiermittlungen gegen ihn aus der Erfolgsserie „Empire“ gestrichen. Die von ihm gespielte Figur Jamal werde in den letzten zwei noch nicht gefilmten Folgen der fünften Staffel nicht mehr vorkommen, teilten die Produzenten am Freitag mit. Man wolle damit weitere Störungen am Set verhindern, hieß es zur Begründung.

Der schwarze und offen schwul lebende Smollett hatte Ende Januar behauptet, er sei auf dem Heimweg in seine Wohnung in Chicago Opfer eines rassistischen und schwulenfeindlichen Angriffs geworden. Nach mehrwöchigen Ermittlungen beschuldigte die Polizei dann aber Smollett, den Angriff nur vorgetäuscht zu haben. Er war nach Ansicht der Ermittler unzufrieden mit seiner Gage bei „Empire“ und wollte mit dem Skandal seinen Namen bekannter machen. Der Schauspieler bestreitet die Vorwürfe gegen ihn. In Deutschland läuft die Serie bei Pro Sieben.

Von RND/dpa