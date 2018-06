Wiesbaden

Der 20-jährige Iraker Ali Bashar, der im Irak die Tat gestanden hatte und in Begleitung von Bundespolizisten nach Frankfurt geflogen worden war, wurde am Sonnabend gegen 20.55 Uhr am Frankfurter Flughafen von der Bundespolizei an die Landespolizei Hessen übergeben.

Anschließend sei er mit einem Polizeihubschrauber zum Polizeipräsidium Westhessen in Wiesbaden geflogen worden, teilten Polizeipräsidium und Staatsanwaltschaft Wiesbaden mit. Er sei dort in Gewahrsam genommen und unter anderem einer erkennungsdienstlichen Behandlung unterzogen worden. Noch in der Nacht wurde Bashar stundenlang verhört.

Er steht im dringenden Verdacht, die 14-jährige Susanna F. in der Nacht vom 22. auf 23. Mai vergewaltigt und anschließend durch Gewalt gegen den Hals getötet zu haben. Das Gewaltverbrechen an der Schülerin aus Mainz hatte in den vergangenen Tagen bundesweit für Entsetzen gesorgt.

Unterdessen rufen die Ermittler die Bevölkerung auf, an der Klärung des Falles mitzuwirken und der Polizei mögliche Beobachtungen zum Verschwinden von Susanna mitzuteilen. Zur Aufnahme der Beobachtungen ist ein Call-Center eingerichtet worden. Es ist unter der Telefonnummer 0611/345-5555 zu erreichen.

Von RND/dpa