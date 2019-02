Berlin

Große Aufregung im Berliner Tierpark: Die beiden Gelbbrustkapuzineräffchen Obi (17) und Philippa (6) fanden am Donnerstag ein Schlupfloch im Zaun ihres neuen Geheges und erklommen die Fassade der benachbarten Hochschule für Technik und Wirtschaft.

Nach Angaben des Tierparks Berlin entwischten die beiden Affen bereits am Morgen. Laut Polizei meldete ein Taxifahrer die Flüchtigen gegen 12 Uhr. Eines der Äffchen hing, unbeeindruckt vom Geschehen, beim Eintreffen der Beamten an einem Fenster – die Polizei hielt den Moment in einem Video fest, das sie am Nachmittag auf Twitter veröffentlichte.

Gefallen hat es den beiden Flüchtigen in der Freiheit offenbar nicht. Nach einer knappen Stunde zogen sie wieder in den Tierpark zurück. Dort suchten Tierärzte und Pfleger nach den beiden, die es sich vermutlich in einem der rund 13.000 Bäume des Tierparks gemütlich machten. Mit Schlafmittel präparierte Bananen sollten die beiden wieder zur Kapuzineranlage locken.

Erst kürzlich waren in Dresden mehrere Zebras ausgebrochen: Sie büxten aus dem Weihnachtscircus aus und galoppierten durch die Stadt. Polizisten verfolgten daraufhin die Tiere in sieben Streifenwagen und zu Pferde.

Von MAZonline/dpa