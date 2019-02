Berlin

Er war stark betrunken, torkelte und drohte, in den Autoverkehr zu geraten: In Berlin nahm die Polizei einen betrunkenen und unter Drogen stehenden Touristen in Gewahrsam. Im Polizeiauto soll er masturbiert und den Beamten seinen nackten Hintern entgegengestreckt haben. Auf der Wache wurde er ohnmächtig und musste wiederbelebt werden, teilte die Polizei mit.

Am frühen Sonntagmorgen hatte demnach eine Passantin die Polizei alarmiert, weil der 31-Jährige auf der Joachimsthaler Straße in Berlin-Wilmersdorf torkelte. Da er sich weder an den Namen, noch an die Adresse seines Hotels erinnern konnte, nahmen ihn die Beamten zum Ausnüchtern mit auf die Wache. Dort soll er randaliert und nach den Polizisten geschlagen haben.

Arzt reanimiert betrunkenen Randalierer auf der Polizeiwache

Als der Mann sich kurzzeitig beruhigte hatte, bekam er plötzlich keine Luft mehr und wurde ohnmächtig. Ein anwesender Arzt stellte keine Lebenszeichen mehr fest und reanimierte den Mann. Er wurde mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht. Kaum wieder bei Bewusstsein, randalierte der 31-Jährige weiter.

Laut der Mitteilung der Polizei soll er mehrere Betäubungsmittel konsumiert haben. Gegen ihn wird nun wegen Beleidigung und Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte ermittelt.

Von RND/dpa/mat