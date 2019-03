Washington

Es sollte der schönste Tag in ihrem Leben werden, alles scheint perfekt: die Sonne scheint, die Trauzeugin stimmt ein emotionales Lied an, Braut und Bräutigam blicken sich verliebt an. Doch kurz bevor Denis Vakulchik seiner Tyanna in Washington das Ja-Wort geben kann, kommt alles anders.

Während das Brautpaar in die glücklichen Gesichter ihrer Gäste schaut und ihre Trauzeugin bei ihrem Ständchen mit den Tränen ringt, geht Trauzeuge Jestin plötzlich zu Boden. Ungebremst knallt der Schulfreund des Bräutigams mit dem Gesicht auf den Boden, schlägt sich dabei drei Zähne aus und bricht sich den Kiefer.

Einige der Gäste eilen dem armen Jestin sofort zur Hilfe, rufen nach Wasser. Andere sind einfach nur geschockt. Doch der Trauzeuge kommt schnell wieder auf die Beine. Wie „news.com“ berichtet, soll ein Hitzeschlag Grund für den Zusammenbruch gewesen sein.

Trotz des schmerzhaften Zwischenfalls wurde die Hochzeit fortgesetzt und Denis und Tyanna gaben sich das Ja-Wort. „Es tat ihm leid und es war ihm peinlich, unsere Hochzeit ruiniert zu haben“, sagt Denis über seinen besten Freund gegenüber „news.com“.

Von RND/mat