Miami Beach

UFC-Star Conor McGregor (30) ist am Montag in Miami festgenommen worden. Ihm wird Raub und Sachbeschädigung vorgeworfen. Er soll einem Fan das Handy aus der Hand geschlagen und es dann mitgenommen haben.

Das 1000 Euro teure Mobiltelefon fiel Medienberichten zufolge erst zu Boden, dann soll der 30-Jährige auf dem Gerät herumgetrampelt sein und es anschließend mitgenommen haben. Grund für den Ausraster: Der Fan habe von dem Käfig-Kämpfer Bilder machen wollen, als er zeitgleich mit McGregor das Fontainebleau Hotel in Miami Beach verließ.

Am Abend wurde McGregor in seiner Wohnung in Miami festgenommen. Es gibt offenbar handfeste Beweise für den Vorfall: Eine Überwachungskamera soll die Szene aufgenommen haben.

Am Montag gab der Verteidiger des UFC-Kämpfers ein Statement ab: „Letze Nacht war Conor McGregor wegen eines Handys in eine geringfügige Auseinandersetzung verwickelt, die für eine Strafverfolgung sorgte. McGregor wird die Strafe akzeptieren und vollständig kooperieren.“

Durch eine Zahlung von 12.500 Dollar ist McGregor inzwischen wieder auf freiem Fuß.

