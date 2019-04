Frankfurt

Ein Hochzeitskonvoi mit rund 50 Fahrzeugen hat in Frankfurt die Polizei auf den Plan gerufen. Weil auf der Hanauer Landstraße der Verkehr durch den Konvoi behindert wurde, mussten die Beamten die Feierlaune am Sonntag kurzzeitig unterbrechen und die Autos stoppen, wie die Polizei am Montag mitteilte.

Da Zeugen zudem einen Schuss gehört haben wollten, wurden die Fahrzeuge durchsucht. Eine Waffe wurde jedoch nicht gefunden. Die Hochzeitsgesellschaft durfte die Fahrt schließlich fortsetzen.

In den vergangenen Wochen hatten mehrfach Hochzeitsgesellschaft mit ihrem Verhalten im Straßenverkehr für Aufsehen gesorgt: In Stuttgart blockierten vergangene Woche Mitglieder einer Hochzeitsgesellschaft mit mindestens vier teuren Autos auf der Autobahn 81 den Verkehr und filmten den entstehenden Stau. Wenige Tage zuvor blockierten bei Düsseldorf mehrere Autofahrer mit teuren Sportwagen den Verkehr auf der Autobahn 3 – vermutlich, um auf der Fahrbahn Hochzeitsfotos zu schießen, wie es hieß.

Von RND/dpa