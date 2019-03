Langwedel

Die öffentliche Suche nach der seit sechs Wochen vermissten Katharina aus Langwedel (Landkreis Verden) war erfolgreich. Nach Polizeiangaben nahm die 15-Jährige am Dienstag Kontakt zu ihrer Mutter auf. Sie hielt sich zu dem Zeitpunkt freiwillig bei der Familie eines Freundes im Kreis Dithmarschen in Schleswig-Holstein auf. Eine Straftat liegt nach derzeitigem Ermittlungsstand nicht vor. Sie sei nach erster Einschätzung unversehrt, heißt es seitens der Polizei, die die Jugendliche in Obhut nahm.

Die Jugendliche war am 12. Februar nach einem familiären Streit verschwunden.

Von RND/dfrs