Berlin

Frohe Botschaft aus dem Tierpark Berlin: Bereits am 4. August sind dort vier Sumatra-Tiger zur Welt gekommen. Noch sind die Jungtiere so groß wie Kaninchen und wachsen geschützt in einer Wurfhöhle auf, teilte der Tierpark mit.

Die Eltern – der Tiger Harfan (10) und Mayang (7) – stammen aus einem Zoo in Indonesien und leben seit 2013 in Berlin. Die zwei männlichen und zwei weiblichen Raubkätzchen sind der erste Nachwuchs des Tigerpaares. Noch wachsen sie im Schutz ihrer Mutter im weichen Stroh auf. In der freien Natur gehen Tiger erst nach zwei Jahren ihre eigenen Wege. Voraussichtlich Ende Oktober könnten die Mini-Tiger das erste Mal die Außenanlage betreten.

Der Sumatra-Tiger ist vom Aussterben bedroht. Nach Schätzungen leben in den Regenwäldern der indonesischen Insel nur noch 350 bis 450 Exemplare. „Bei Tierarten, die so unmittelbar vor dem Aussterben stehen wie der Sumatra-Tiger, ist natürlich jeder Nachwuchs ein besonderes Geschenk“, erklärte Zoo- und Tierparkdirektor Dr. Andreas Knieriem.

