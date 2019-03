Oslo

Die dramatische Evakuierung des vor der westnorwegischen Küste bei einem Sturm in Seenot geratenen Kreuzfahrtschiffs mit 1373 Menschen an Bord geht weiter: Bislang wurden 371 der 1373 Menschen von der „Viking Sky“ an Land geholt, wie die Kommune Fræna am Sonntag auf einer Pressekonferenz mitteilte. Die Seenotrettungszentrale Süd spricht vin 397 Geretteten. 17 von ihnen habe man ins Krankenhaus gebracht.

Die Evakuierung solle am Sonntag unentwegt weitergehen. Die Besatzung des Schiffes behandele die Situation äußerst professionell. Die Abbergung der Passagiere geht derweil nur langsam voran, da das Schiff sehr starke Rollbewegungen macht und die Hubschrauber pro Flug immer nur wenige Passagiere aufnehmen können. Da die norwegische Seenotrettung zeitweise alle verfügbaren Hubschrauber für die „Viking Sky“ im Einsatz hatte, schickte die dänische Marine Hilfe. Aus Aarhus wurden moderne Seenotrettungshubschrauber nach Norwegen verlegt. Eine Evakuierung mit Booten war wegen der Wellenhöhen nicht möglich.

Schiff soll nach Molde geschleppt werden

Das Schiff „Viking Sky“, bei dem ein Motor ausgefallen war, fahre nun langsam in Richtung der in der Nähe liegenden Stadt Molde. Das Spezialschiff „Ocean Responce“ hat am Sonntagmorgen eine Schleppverbindung mit dem angeschlagenen Kreuzfahrtschiff hergestellt. Ziel sei es, das havarierte Kreuzfahrtschiff nach Molde zu bringen, so die Rettungszentrale Süd. Zwei weitere Schlepper sind in der Nähe der „Viking Sky“ zur Sicherung. Die Evakuierung der Passagiere werde aber parallel weitergeführt, heißt es.

Der südnorwegische Rettungsdienst twitterte, die Evakuierung erfolge voller Vorsicht. Laut Reederei Viking Ocean Cruise befanden sich 915 Passagiere und 458 Besatzungsmitglieder an Bord. Die meisten Fahrgäste sind laut Behördenangaben Briten und Amerikaner. Die Reederei teilte der Deutschen Presse-Agentur dpa mit, dass sich auch zwei deutsche Frauen unter den Passagieren befänden. Sie sind demnach 74 und 66 Jahre alt. Ob sie bereits in der Nacht von Bord geholt wurden oder am Sonntag weiter auf dem Schiff ausharren mussten, war laut einem Sprecher von Viking Cruises unklar.

Auch die neun Besatzungsmitglieder eines im selben Küstengebiets ebenfalls in Seenot geratenen Frachters wurden laut Nachrichtenagentur NTB mittlerweile in Sicherheit gebracht. Bei dem Frachtschiff „Hagland Captain“ war ebenfalls der Motor ausgefallen. Daraufhin habe es Schlagseite bekommen, teilte der südnorwegische Rettungsdienst mit. Der Frachter war auf dem Weg zur „Viking Sky“, um zu helfen.

Die Evakuierten kamen in ein Notaufnahmezentrum in der Stadt Brynhallen, rund 500 Kilometer nördlich der Hauptstadt Oslo. Die Verletzten wurden dann in drei Krankenhäuser gebracht.

Ein Kreuzfahrtschiff mit 1300 Passagieren an Bord ist während eines Sturms vor der norwegischen Küste in Seenot geraten. Das Schiff habe ein Motorproblem, weshalb es evakuiert werden müsse, teilte die Polizei der norwegischen Provinz Møre og Romsdal auf Twitter mit.

Der Rundfunksender NRK zeigte Aufnahmen der „Viking Sky“ in starkem Wellengang im gefährlichen Küstenabschnitt Hustadvika, in dem es zahlreiche kleine Inseln und Riffe gibt. Der südnorwegische Rettungsdienst erklärte, das Schiff habe wegen Antriebsproblemen bei widrigen Wetterbedingungen einen Notruf abgesetzt und treibe in Richtung Küste.

Passagiere veröffentlichten auf Twitter Aufnahmen, die von dem Schiff stammen sollen. Zu sehen ist, wie bei starkem Wellengang Möbelstücke wie Sessel, Stühle und Tische sowie Pflanzen auf dem Boden hin und her schlittern. Ein Brett fällt einer Frau auf den Kopf. Viele Menschen an Bord sitzen und tragen Rettungswesten. Ein Passagier schrieb, er warte noch auf die Evakuierung. Die Besatzung mache einen fantastischen Job und sorge dafür, dass alle ruhig und versorgt seien. Das Meer sei weiterhin aufgewühlt.

Im Laufe der Nacht konnte die Besatzung das Schiff bis auf 40 Meilen von den gefährlichen Felsen der norwegischen Küste entfernen. Damit besteht vorerst keine Gefahr einer Strandung oder Grundberührung mehr. Der norwegische Wetterdienst sagt für den Sonntag außerdem eine Wetterberuhigung voraus. Der Wind soll bis zum Abend abnehmen.

Die Polizei der norwegischen Provinz Møre og Romsdal hatte am Samstagnachmittag auf Twitter mitgeteilt, ein Kreuzfahrtschiff habe Motorprobleme und müsse deshalb evakuiert werden. Die Evakuierten kamen zunächst in die Kommune Fræna, während in den nahe liegenden Städten Molde und Kristiansund nach Schlafmöglichkeiten für sie gesucht wurde. Vermisst wurde niemand.

Der Besatzung der „Viking Sky“ ist es noch nicht gelungen, die ausgefallene Maschinenanlage wieder vollständig in Betrieb zunehmen. Mitten im Sturm war am Sonnabend kurz vor 14 Uhr die aus zwei Elektro- und vier Dieselmotoren bestehende Antriebsanlage ausgefallen.

Der Küstenabschnitt Hustadvika liegt bei Kristiansund an der zentralen Westküste Norwegens und gilt als gefährliches Seegebiet. Dort ist es in der Vergangenheit schon häufiger zu Schiffsunfällen gekommen. Die „Viking Sky“ wurde 2017 getauft. Sie ist unter norwegischer Flagge unterwegs.

Die Gäste waren auf Kreuzfahrt entlang der norwegischen Westküste gewesen. Die nächste Kreuzfahrt-Etappe des Schiffs hätte von Mittwoch an durch Skandinavien und über den Nord-Ostsee-Kanal gehen sollen. Diese Tour wurde aber wegen des Vorfalls abgesagt.

