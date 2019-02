Houston

Schreckmoment für Bo Rodriguez: Erst hörte er Schreie aus seinem Garten, dann entdeckte er auf den Bildern seiner Überwachungskamera einen Fleck in seinem Pool. Der dunkle Fleck entpuppte sich schnell als lebendig: es waren vier Waschbären. Rodriguez fürchtete, sie würden ertrinken.

Der Mann war zunächst alarmiert und rannte nach draußen, um den Tieren zu helfen, die sich vermeintlich in Not befanden, erzählt er der Online-Plattform „The Dodo“. Er fand sie allerdings nicht ganz so hilfsbedürftig vor: Die Waschenbären sprangen immer wieder mit Anlauf vom Beckenrand ins Wasser und spritzen sich nass. Sie hatten sichtlich Spaß.

Poolparty nach 15 Minuten beendet

Die spontane Poolparty mit den unerwarteten Gästen endete allerdings nach 15 Minuten, als auf dem Nachbargelände ein Hund das lautstarke Treiben entdeckte. Durch sein Bellen wurden die Waschbären erschreckt und flohen.

Rodriguez sagt, er habe zunächst Angst vor Waschbären gehabt, „aber nun sehe ich sie in einem neuen Licht.“

