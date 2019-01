Marktoberdorf

Wer muss Schnee schippen? Das ist eine Frage, die in Marktoberdorf für jede Menge Streit, einen Polizeieinsatz und drei Leichtverletzte gesorgt hat. Wie die Polizei am Montag mitteilte, konnte sich am Sonntag ein Geschwisterpaar einfach nicht einigen, wer für das Schneeschippen vor dem gemeinsamen Haus verantwortlich sei. Zwischen der 55-jährigen Frau und ihrem 58-jährigen Bruder kam es in der Folge zu Handgreiflichkeiten.

Lebensgefährte mischt sich in die Prügelei ein

Auch der hinzugerufene Lebensgefährte der Frau wurde letztlich in den Streit verwickelt und mischte sich in die Prügelei zwischen den Geschwistern ein. Erst die Polizei konnte die Auseinandersetzung schließlich beenden. Alle drei Beteiligten wurden dabei leicht verletzt. Ins Krankenhaus musste zwar niemand – wer letztendlich den Schnee hätte räumen müssen, das konnte aber auch nicht geklärt werden.

Von RND/dpa