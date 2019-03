Juneau

Es sind brutale Aufnahmen, die die Tierschutzorganisation zeigt: Zwei Wilderer, ein 41-jähriger Vater und sein 18-jähriger Sohn, schleichen sich auf Skiern an eine Höhle in Alaska heran und schießen auf eine Bärenmutter im Winterschlaf – ihre Jungen liegen neben ihr in der Höhle. Das Video, das die Tierschutzorganisation The Humane Society auf der eigenen Facebookseite geteilt hat, betten wir hier nicht sein. Wer die grausamen Bilder sehen möchte, findet sie hier.

Das Video, das eine Wildkamera des „ Alaska Department of Fish and Game“ (Amt für Fisch- und Wildbestand) bereits im April 2018 aufgenommen hat, zeigt Vater und Sohn, die offensichtlich auf Skiern durch die Hügel fahren – bewaffnet. Die Wildkamera sollte ursprünglich den Winterschlaf der Bärenfamilie überwachen, doch nun hat sie die Aktion der beiden Wilderer aufgenommen.

Die Wilderer tragen die Bärenjungen in Plastiktüten aus der Höhle

Nachdem die beiden Wilderer die Bärenmutter erschossen haben, machen sie noch Fotos von der toten Bärin und sich selbst – heben siegreich ihre schlaffen Tatzen. Zwei Tage nach den Schüssen kommen Vater und Sohn zurück, um Beweismaterial vor Ort zu entfernen. Sie tragen die toten Bärenkinder, so beschreibt es The Humane Society, in Plastiktüten heraus und sammeln Patronenhülsen auf.

Laut der Tierschutzorganisation wurden Vater und Sohn für die Tötung der Bärin und ihrer beiden Bärenkinder verurteilt – die Wilderer haben sich schuldig bekannt. Der Vater soll zu einer dreimonatigen Gefängnisstrafe und einer Zahlung von 11.000 Dollar verurteilt worden. Der Sohn soll eine Bewährungsstrafe erhalten haben, Sozialdienst leisten und einen Sicherheitskurs für Jäger Absolvieren. Auch wurden beiden Wilderern die Jagdlizenzen entzogen.

