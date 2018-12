Berlin

Eigentlich sollten doch alle über ihre Performance bei der „ Helene Fischer Show“ am 1. Weihnachtsfeiertag reden. Doch stattdessen stand im Netz ein ganz anderes Thema im Fokus: Warum sah Schlagersängerin Michelle so anders aus? Andere Frisur, eine gewisse Ähnlichkeit zu Helene Fischer – und dann diese Lippen ...

Die Spekulationen gingen so weit, dass sich die Schlagersängerin nun wohl genötigt sah, sich zu ihrem veränderten Äußeren selbst zu Wort zu melden. Auf Instagram schrieb Michelle: „Liebe Fans! Möchte kurz klarstellen, dass ich weder Lippen noch sonst was in meinem Gesicht gemacht habe. Leider kommt es oft vor, dass das Licht in einer Show nicht optimal war...“.

Michelle postet Beweisfoto mit natürlichem Look

Als Beweis postete die Sängerin dazu ein Foto, das sie im ganz natürlichen Look zeigt. Das sollte auch die Nachfragen der kritischsten Fans erstmal gestoppt haben.

Von rnd/lob