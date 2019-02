Hamburg

Sie sind das deutsche Promi-Traumpaar, bald läuten die Hochzeitsglocken: Heidi Klum (45) und Tom Kaulitz (29). Vor allem wegen des Altersunterschieds wird aber immer mal wieder die Frage aufgeworfen, ob die beiden tatsächlich zusammen passen. Ja sagt einer, der das Promi-Paar gut kennt – der Star-Designer Wolfgang Joop.

„Mit Tom hat Heidi zum ersten Mal jemanden gefunden, der ihr in allen Bereichen partnerschaftlich zur Seite steht und für Beständigkeit sorgt“, sagte Joop (74), der Gastjuror in Klums Casting-Show „ Germany’s Next Topmodel“ ist, der Zeitschrift „Gala“. Und weiter: „ Tom ist jung und hat die Kraft für dieses turbulente Leben und die vielen Kinder.“

Heidi Klum und Tom Kaulitz. Quelle: imago/ZUMA Press

Heidi Klum und Tom Kaulitz : Gerüchte um ein Baby

Zuletzt hatte Joop Gerüchte, das Model und ihr Verlobter erwarteten ein Baby, angeheizt – und war dann gegenüber dem RedaktionsNetzwerk Deutschland wieder zurückgerudert: „Die Wahrheit ist: Ich weiß es nicht – und ich würde Heidi und Tom so etwas auch gar nicht fragen“, so Joop.

Heidi Klum und Tom Kaulitz wollen im Frühjahr 2019 heiraten. Im Dezember 2018 haben sie ihre Verlobung bekannt gegeben.

