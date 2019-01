Wie finden Sie eigentlich Fynn Kliemann? „Eigenartig.“ Die Antwort des Mitte-60-Jährigen überrascht nicht, denn er gehört so gar nicht zur Zielgruppe. Alle, die sich an diesem Donnerstagnachmittag in der Bäckerei Schwarz in Elsdorf zum Kaffee getroffen haben, kennen den 28-Jährigen gut. Elsdorf in der Nordheide ist ein überschaubares Dorf. Kliemann ist dort aufgewachsen und nie rausgekommen, wie er selbst sagt.

„Sein Onkel Sebastian war auch so ein verrückter Hund“, erzählt ein anderer Gast. Gut zu wissen für das Interview, das gleich im Ortsteil Rüspel, im Kliemannsland, beginnt. „Das ist was für die Jugend“, meint jemand am Nachbartisch über die Videoclips, die Kliemann für seinen Youtube-Kanal im Auftrag des NDR produziert. Die öffentlich-rechtlichen Programmmacher vertrauen darauf, dass der 28-Jährige die Sprache der jungen Leute spricht. Offenbar gelingt ihm das. 100 Millionen Mal sind seine Beiträge bisher geklickt worden. Die junge Zielgruppe liebt seine unkonventionelle Art.

Das „Kliemannsland“ und andere Formate wie das Musikmagazin „ Bongo Boulevard“ oder das küchenphilosophische Selbstgespräch „Auf einen Kaffee mit Moritz Neumeier“ sind nur online zu sehen. Der junge Kanal, wo ARD und ZDF alle Angebote bündeln, heißt Funk.

Das „Kliemannsland“ gibt es seit zweieinhalb Jahren. Gedreht wird auf einem alten Bauernhof, den Kliemann gekauft hat. Für ihn ist es ein „Spielplatz“. Eine gewisse Bekanntheit hatte der 28-Jährige auf Youtube schon vorher als „Heimwerkerking“. Auch da schweißte, flexte und pfuschte er sich schon durch Haus und Hof.

Kliemann baut Dinge aller Art, Dinge, die es manchmal vorher gar nicht gab: ein Grillmoped zum Beispiel, eine Wakeboardanlage im eigenen Gartenteich oder den Schmähturm für das Werner-Rennen in Hartenholm. Er liebt Feuerwerk, Explosionen im Allgemeinen. Von einem Sprengmeister ließ er an Silvester 2017 die Umrisse eines gigantischen männlichen Geschlechtsorgans in einen Acker sprengen. Hinterher musste er sich für die Druckwelle im Dorf entschuldigen und Satellitenschüsseln wieder gerade biegen.

Kliemann ist ein Tausendsassa, immer ein bisschen anders als die anderen. Zusammen mit dem Musiker und Comedian Olli Schulz hat er vor Kurzem das Hausboot des 2017 gestorbenen Sängers Gunter Gabriel gekauft. Vermutlich hat er sich schon eine originelle Verwendung dafür ausgedacht. Originell muss er auch als Webdesigner sein. In der Werbeagentur, die er mit einem Partner führt, arbeitet er montags bis mittwochs. Im Kliemannsland dreht er donnerstags und freitags.

Nachts macht er Musik. Sein vor Kurzem erschienenes erstes und womöglich einziges Album „Nie“ hat er nur so oft als CD oder Langspielplatte produzieren lassen, wie es vorbestellt wurde: 96 434-mal, einschließlich Downloads. Grund für die ungewöhnliche Beschränkung: Er möchte die Platte, die seine Herzensangelegenheit ist, niemals als Ladenhüter auf einem Grabbeltisch liegen sehen. Jetzt gibt es das Album nur noch digital.

Die hohe Verkaufszahl hätte „Nie“ locker auf den ersten Platz der deutschen Albumcharts katapultiert. Doch Kliemann machte da nicht mit. „Wir charten nicht, um ein Zeichen zu setzen, dafür, dass die Charts ein irrelevanter Scheiß sind“, sagt er. Das sei nur etwas für Angeber. „Den einen Euro pro Platte, den die Auswertung ungefähr kosten würde, haben wir lieber in dickeres Vinyl gesteckt.“

„Zuhause“, das beste Lied des Albums, richtet er an seine Freundin Franzi. „Ich denke in Farben, du bemalst jede Wand“, singt er da. „Dein Leben“ widmet er seiner Mutter und seinem Vater, der vor ein paar Jahren gestorben ist. „Mama hat auf Play gedrückt, Papa kommt nicht mehr zurück. Hierauf wäre er stolz.“

Seine Songs sind ernst und melancholisch, einige spielen in der Nacht. Kliemann, den man bisher nur als Tagtypen kannte, fragt große Fragen: Wo ist man zu Hause? Soll man gehen oder bleiben? Wieso merkt man nie, wenn der Schmerz weg ist, nur wenn er kommt? Als Youtuber ist er ein lustiger Astronaut. Als Musiker wird er zum besorgten Clown.