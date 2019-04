Illertissen

Der Zoll hat in einer Wohnung in Illertissen mehr als 1400 verbotene Böller sichergestellt. Bei einer Wohnungsdurchsuchung in der vergangenen Woche fanden Lindauer Fahnder neben zahlreichen Pyro-Knallern auch 14 Kugelbomben sowie eine selbst gebastelte, mehrere Meter lange Böllerkette, wie das Zollfahndungsamt München am Dienstag mitteilte.

Der 47-Jährige Tatverdächtige, der in einem Mehrfamilienhaus lebt, war wegen einer abgefangenen Postsendung eines polnischen Pyro-Shops ins Visier der Fahnder geraten. Gegen ihn wird nun wegen Verstoßes gegen das Sprengstoffgesetz ermittelt.

Eine selbst gebastelte, mehrere Meter lange Böllerkette. Quelle: Zollfahndungsamt München/dpa

Die Zollfahnder fanden bei ihm auch Abschussvorrichtungen sowie Material und Gerätschaften zur Herstellung von Kugel- und Rohrbomben sicher. Da auch Chemikalien, selbstgemischte Pulver und Granulate gefunden wurden, war eine technische Sondergruppe des Bayerischen Landeskriminalamtes vor Ort.

Von RND/dpa