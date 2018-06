Berlin



100 Tage Große Koalition: Angela Merkel führt ein schwarz-rotes Kabinett, das nach dem Scheitern der Jamaika-Koalition eher aus der Not heraus zusammenfand. Vor allem in der SPD waren die Widerstände groß – aus Furcht, neben der ewigen Kanzlerin endgültig zur Bedeutungslosigkeit zu verkümmern. In der Regierung haben manche SPD-Minister vielleicht deswegen einen starken Start hingelegt. Doch auch bei der CDU profilieren sich einige Kabinettsmitglieder durch Sacharbeit, fernab vom aktuellen Getöse um die Flüchtlingspolitik. Ein Überblick zum Durchklicken:

Zur Galerie Eine, die Justizministerin, startete schon an Tag eins durch, von anderen war bisher nicht übermäßig viel zu hören: Im Kabinett von Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) sitzen ganz unterschiedliche Charaktere. Merkels Mannschaft in der Einzelkritik.

Von RND/dpa