Berlin

Der ehemalige Bundeskanzler und frühere SPD-Chef Gerhard Schröder hat scharfe Kritik an der aktuellen Parteivorsitzenden Andrea Nahles geäußert und ein Comeback von Ex-Außenminister Sigmar Gabriel ins Spiel gebracht. „ Sigmar Gabriel ist vielleicht der begabteste Politiker, den wir in der SPD haben“, betonte Schröder im Interview mit dem Nachrichtenmagazin „Der Spiegel“. Er sagte weiter mit Blick auf Gabriel: „Er ist nur in der Partei ein paar Leuten zu fest auf die Füße getreten. Er muss selbst entscheiden, ob er noch einmal eine stärkere Rolle spielen will. Aber die SPD könnte von seinen Fähigkeiten nach wie vor profitieren.“

Schröder spricht sich für Urwahl aus

Schröder sprach sich dafür aus, die nächste Kanzlerkandidatur über eine Urwahl zu klären. „Die SPD hat mit der Urwahl gute Erfahrungen gemacht“, sagte er. „Eine Urwahl mobilisiert und schafft einen guten Background für den Wahlkampf.“ Der Kandidat müsse über ökonomische Kompetenz verfügen, betonte der Altkanzler.

Harsche Kritik an Nahles ’ sprachlichen Ausrutschern

Auf die Frage, ob Nahles über Kompetenz verfüge, sagte er: „Ich glaube, das würde nicht mal sie selbst von sich behaupten.“ Kritik übte Schröder auch an Nahles’ sprachlichen Ausrutschern, etwa der Formulierung „Bätschi“. „Das sind Amateurfehler“, sagte Schröder: „Sie war damals zwar noch nicht Vorsitzende, aber so drückt man sich einfach nicht aus.“

Nahles hatte im Dezember 2017 in einer Bundestagsrede über die Gespräche mit der Union über eine Regierungsbildung gesagt: „Die SPD wird gebraucht. Bätschi, sage ich dazu nur. Und das wird ganz schön teuer. Bätschi, sage ich dazu nur.“ Einige Wochen zuvor, kurz nach der Bundestagswahl, hatte sie auf die Frage, wie sie sich nach ihrer letzten Kabinettssitzung und vor dem Wechsel an die Spitze der SPD-Bundestagsfraktion fühle, mit Blick auf die Unionskollegen geantwortet: „Ein bisschen wehmütig - und ab morgen kriegen sie in die Fresse!“

Von ani/RND