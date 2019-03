Düsseldorf

In Düsseldorf haben Spezialkräfte der Polizei am Freitagabend eine Gruppe von Islamisten überwältigt und festgenommen, die offenbar einen Terroranschlag in Düsseldorf geplant hatte.

Zehn Personen seien wegen der Vorbereitung einer „staatsgefährdenden Straftat“ festgenommen worden, bestätigte die Generalstaatsanwaltschaft Düsseldorf am Samstagsmorgen. Die Polizei durchsuchte mehrere Objekte in Nordrhein-Westfalen und Ulm in Baden-Württemberg.

Es gebe jedoch keine Hinweise auf konkrete Ziele oder eine konkrete Tat, betonte ein Sprecher der Generalstaatsanwaltschaft. Die Polizei prüft demnach mögliche Verbindungen zur Terrormiliz Islamischer Staat (IS). Die Ermittlungen hatten sich bis in den späten Freitagabend gezogen.

Islamisten sollen Tadschiken sein

Der Zugriff der Spezialkommandos der Polizei erfolgte in der Nähe der Kunstakademie am Rheinufer in Düsseldorf, berichtet die „ Rheinische Post“. Unter den zehn Verdächtigen sei ein Tadschike. Über die Nationalität der anderen Verdächtigen wurde zunächst nichts bekannt. Die Gruppe sei bereits seit längerem beobachtet worden. Neue Erkenntnisse hätten einen raschen Zugriff nötig gemacht.

Ein zunächst vermuteter Zusammenhang mit einem Vorfall vom Freitagmorgen in Essen bestätigte sich zunächst nicht. Dort war ein 19-jähriger Tadschike festgenommen worden, nachdem er mit dem Auto durch Teile der Innenstadt und mehrfach durch einen Kreisverkehr gerast war. Verletzt wurde dabei niemand.

Die Generalstaatsanwaltschaft wollte am Samstagvormittag weitere Details bekanntgeben.

Von RND/cb/mkr