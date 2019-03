Washington

Unter US-Präsidenten ist Golf eine der beliebtesten Sportarten überhaupt: 16 der vergangenen 19 Präsidenten waren und sind mit Schläger und Ball auf den Grüns dieser Welt unterwegs. Und Donald Trump – glaubt man seinen eigenen Aussagen – ist der beste von allen. Der Autor Rick Reilly zeichnet nun aber ein anderes Bild von Trump. Das eines Golf-Betrügers.

Der langjährige Redakteur der „ Sports Illustrated“ beschreibt Trump in einem neuen Buch vor allem als Schummler auf dem Golfplatz. So soll Trump regelmäßig eigene Bälle zu seinem Vorteil und die seiner Gegner zu deren Nachteil verlegen, wie die „New York Post berichtet. Zeugen sagen, dass sie gesehen haben, wie Trump Bälle im See versenkt – wenig später habe er dann einen neuen Ball am Ufer platziert und schamlos von dort aus weitergespielt.

Prominente beschreiben Trumps Tricks

Trump zeigt sich gerne mit Prominenten auf dem Golfplatz, Reilly führt eine Reihe bekannter Zeugen auf. In dem Buch kommen Dutzende Golfer zu Wort, die mit und gegen Trump gespielt haben. Der Autor selbst hat ebenfalls einige Runden mit dem Präsidenten auf dem Golfplatz verbracht.

Die Schwindelei fängt demnach schon bei Trumps Handicap an. Nach Angaben des Präsidenten liegt es bei 2,8, einem sehr guten Wert. Wenn Trump eine 2,8 sei, schreibt Reilly, „dann ist die Queen Stabhochspringerin“.

Reillys Buch trägt den vielsagenden Namen „Commander in Cheat – How Golf explains Trump“ – „Befehlshaber betrügt – Wie Golf Trump erklärt“. Denn – so der Autor: Golf sei wie eine Radhose: „Es offenbart viel über einen Mann“.

Von pach/RND