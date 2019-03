Berlin

CDU-Generalsekretär Paul Ziemiak hat den ehemaligen Fußballnationalspieler Mesut Özil aufgefordert, sich beim türkischen Präsidenten Recep Tayyip Erdogan für in der Türkei inhaftierte Deutsche einzusetzen. Ziemiak sagte auf dem so genannten „Deutschlandtag“ der Jungen Union in Berlin, wer für Deutschland spiele und den türkischen Präsidenten als Ehrengast zu seiner Hochzeit empfange, von dem könne man erwarten, dass er „für seinen Staatsangehörigen mal seine Stimme erhebt, wenn man ein gutes Beispiel sein möchte“.

Mesut Özil sei „eine Person, die als großes Beispiel für Integration in Deutschland steht. Wer Beispiel ist, hat eine große Verantwortung“, sagte Ziemiak.

Abschied Ziemiaks vom JU-Vorsitz

Ziemiak verabschiedete sich auf der JU-Versammlung als Vorsitzender der Jungen Union. Er ist seit Dezember neuer CDU-Generalsekretär.

Özil, Sohn türkischer Eltern, hatte sich nach Kritik an seinem Umgang mit Erdogan im vergangenen Jahr aus der deutschen Nationalmannschaft zurückgezogen. Özil hatte Erdogan damals ein Fußballtrikot mit seinem Namen überreicht. Özil spielt derzeit für den Londoner Fußballclub FC Arsenal. Über die angebliche Einladung Erdogans zu Özils Hochzeit berichtete die türkische Zeitung „ Hürriyet“.

Von vat/RND