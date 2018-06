Berlin

CDU-Politiker warnen die CSU im Streit über das Zurückweisen von Flüchtlingen an Deutschlands Grenzen eindringlich vor einem Bruch in der Union. „Eine Einigung zwischen CDU und CSU im Asylstreit ist zwingend notwendig. Denn jedem ist doch klar, ohne Einigung stellt sich automatisch die Frage nach der Zukunft der Unionsgemeinschaft“, sagte Ingo Senftleben, Vorsitzender der CDU Brandenburg, dem RedaktionsNetzwerk Deutschland (RND/Samstagausgaben). „Ein Auflösen der Unionsgemeinschaft käme dem Ende der Regierungskoalition gleich. Und das würde ein politisches Erdbeben nach sich ziehen.“ Senftleben sagte, er hoffe, dass es am Wochenende zu einer Lösung komme. „Wir reden zu viel über Probleme und zu wenig über deren Lösungen. Es scheint, als hätten einige aus den Augen verloren, welche Bedeutung Deutschland für den Zusammenhalt und die Stabilität Europas hat“, so der CDU-Politiker weiter.

Der CDU-Haushaltsexperte Eckhardt Rehberg forderte ebenfalls Kompromissbereitschaft von der CSU. „Jeder sollte bei seinem Handeln bedenken, ob das Ergebnis nicht auf Neuwahlen hinausläuft“, sagte Rehberg dem RND.

Der CDU-Wirtschaftspolitiker Joachim Pfeiffer warnte vor einer Fortsetzung des Streits. „Ich kann nur appellieren, dass alle Beteiligten am Wochenende einmal tief durchatmen. Die Unterschiede in der Sache sind nicht so gravieren, dass man dafür den ganzen Laden in die Luft jagen müsste“, sagte Pfeiffer dem RND. Dass die Lage so eskalieren würde, habe er nicht erwartet.

CSU: „Wir halten unseren Weg für richtig“

Für den CSU-Ehrenvorsitzenden Edmund Stoiber hängt der Fortbestand der gemeinsamen Bundestagsfraktion mit der CDU allein vom Kurs der Schwesterpartei im Asylstreit ab. „Die Frage nach der Zukunft der Fraktionsgemeinschaft stellt sich für die CSU nicht. Die stellt sich allenfalls denjenigen, die den Weg des zuständigen Bundesinnenministers nicht mitgehen wollen“, sagte Stoiber dem RedaktionsNetzwerk Deutschland. „Wir halten unseren Weg für richtig und notwendig. Jeder in der Union muss sich im Klaren sein, was auf dem Spiel steht.“

Von Rasmus Buchsteiner/RND