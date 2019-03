Melbourne

Als der rechtsextreme Australier Brenton T. zwei Moscheen in Christchurch stürmt und das Feuer auf die Gläubigen eröffnet, zückt ein junger Mann sein Handy und startet eine Live-Übertragung. Nun ist der 18-Jährige vor Gericht angeklagt worden.

Ihm drohen für sein Facebook-Video und wegen der Veröffentlichung eines Fotos der Moschee und dem Satz „Ziel erreicht“ bis zu 14 Jahre pro Anklagepunkt. In weiteren Chat-Nachrichten habe er darüber hinaus zu „extremer Gewalt angestachelt“.

18-Jähriger sitzt in Untersuchungshaft

Der 18-Jährige war bereits am Freitag festgenommen worden und sitzt in Untersuchungshaft. Mit der Bluttat soll er nach Angaben der Polizei sonst nicht in Verbindung stehen. Eine Freilassung auf Kaution wurde am Montag verweigert. Am 8. April soll der Jugendliche erneut vor den Richter treten.

In Christchurch auf Neuseelands Südinsel hatte am Freitag der Australier Brenton Tarrant auf die Besucher von zwei Moscheen geschossen und dabei 50 Menschen getötet. Die Tat hatte der Rechtsextremist mit einer Helm-Kamera live ins Internet übertragen.

Von RND/dpa/lf