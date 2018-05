Jerusalem

Dieser 14. Mai ist für viele Israelis ein Tag der Freude, fühlen sie sich doch durch die Entscheidung von US-Präsident Donald Trump, der ein Gesetz des US-Kongresses aus dem Jahre 1995 umsetzte, bestätigt. Für Empörung sorgt der symbolische Schritt hingegen bei weiten Teilen der arabischen Bevölkerung – speziell in Ost-Jerusalem, das die Palästinenser als Hauptstadt ihres zukünftigen Staates beanspruchen. Obwohl Trumps Anerkennung Jerusalems als Hauptstadt Israels den Osten der Stadt nicht einschließt, empfindet die arabische Bevölkerung dort den Schritt als Demütigung. Diese Stimmung machen sich die radikalen Kräfte der Hamas und Fatah zu eigen und haben im Gazastreifen und im Westjordanland zum Marsch an Israels Grenzanlagen bzw. die Checkpoints aufgerufen. Israel reagiert darauf mit massiven Sicherheitsvorkehrungen.

Eine Million Menschen wollen im Gazastreifen an der Grenze zu Israel protestieren.

Vor Massenprotesten in Gaza – israelische Armee wirft Flugblätter auf Arabisch ab: „Halte Dich fern vom Sicherheitszaun, terroristischen Aufrührern und gewalttätigen Demonstranten!

Israel entsendet Tausende Soldaten an die Grenze zu Gaza

Erekat sieht Botschaftsverlegung als Akt „internationaler Anarchie“

Der palästinensische Chefberater Saeb Erekat hat die Verlegung der US-Botschaft nach Jerusalem als eine Entscheidung bezeichnet, „die internationale Anarchie befördert“.

Nahost-Experte: Kein extremes Eskalationspotenzial

Der Büroleiter der Konrad-Adenauer-Stiftung in Ramallah, Marc Frings, sieht trotz der Eröffnung der US-Botschaft in Jerusalem und der angekündigten Massenproteste der Palästinenser kein extremes Eskalationspotenzial. „Ich sehe nicht das Potenzial dafür, dass ein gewalttätiger Flächenbrand entsteht“, so Frings. Der Fokus der Proteste werde auf dem Gazastreifen liegen. „Aber das passiert nicht wegen der Botschaft, sondern weil die Menschen das Gefühl haben, ihr Schicksal selber in die Hand nehmen zu müssen.“

Generalstreik in Gaza

Einen Tag vor dem 70. Jahrestag der sogenannten Nakba, der Vertreibung von Arabern aus dem heutigen Territorium Israels, wird in Gaza jährlich ein Generalstreik ausgerufen.

Frauen gehen während des Generalstreiks in Gaza an geschlossenen Geschäften vorbei. Quelle: dpa

