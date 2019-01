Berlin

Der Bundessicherheitsrat hat weitere Waffenausfuhren an den Golfstaat Katar abschließend genehmigt. „Die Bundesregierung ist gerne bereit, die Entscheidungen im Ausschuss für Wirtschaft und Energie zu erläutern“, heißt es in einem Schreiben von Bundeswirtschaftsminister Peter Altmaier ( CDU) an den Ausschussvorsitzenden Klaus Ernst (Linke), das dem RedaktionsNetzwerk Deutschland (RND) vorliegt.

Im Einzelnen geht es um die Ausfuhr von vier Abfeuereinrichtungen für das Raketensystem RAM sowie 85 passende Zielsuchköpfe. RAM ist ein schiffsgestütztes Selbstverteidigungssystem zur Abwehr von Seezielflugkörpern, Hubschraubern, Flugzeugen und kleinen Seezielen.

Lieferungen auch in andere Länder

Die Lenkwaffen werden von der RAM-System GmbH in enger Zusammenarbeit mit den Mutterhäusern Diehl BGT Defence und MBDA Deutschland sowie mit dem US-Partner Raytheon Missile Systems entwickelt, produziert und vermarktet.

Die Abfeuereinrichtungen sollen über Italien, die Zielsuchköpfe über die USA geliefert werden. Zuvor hatte Deutschland das Raketensystem unter anderem bereits an Ägypten, die Türkei und die Vereinigten Arabischen Emirate geliefert. Zum Gesamtvolumen der Exportgenehmigung für Katar machte Altmaier keine Angaben.

Linken-Vizefraktionschefin Sevim Dagdelen übte scharfe Kritik an der Ausfuhrgenehmigung. „Die profitabelsten Märkte sind für die Bundesregierung offenbar Krisengebiete, in denen Freiheitsrechte systematisch unterdrückt werden. Die Rüstungsexportpolitik der Bundesregierung muss sich an menschenrechtspolitischen Maßstäben und nicht am Profitstreben deutscher Rüstungskonzerne orientieren. Die Rüstungsexporte in die Krisenregion des Nahen Osten müssen gestoppt werden“, sagte die Linken-Außenexpertin dem RND.

Von Jörg Köpke/RND